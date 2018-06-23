Задина: буду пачками забивать голы клубам, отказавшимся от меня на драфте

Нападающий Филип Задина, выбранный «Детройт Ред Уингз» под шестым номером драфта, выразил недовольство таким поздним выбором. Напомним, изначально большинство рейтингов ставили чешского игрока на третью строчку.



«Я сказал своему агенту, что если «Монреаль», «Оттава» и «Аризона» меня не выберут, буду забивать голы пачками в матчах с этими командами. Просто хочу доказать, что они приняли плохое решение.



Не хочу говорить, что я скатился на шестое место. Это драфт, я в «Детройте», мне всё равно, под каким номером меня выбрали. Очень рад оказаться в «Детройте» и хочу доказать «Ред Уингз», что они сделали правильный выбор», — заявил Задина.

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