Денисенко хочет перейти в НХЛ через год, несмотря на контракт с «Локомотивом»

Российский нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко прокомментировал выбор «Флориды Пантерз», которая забрала его под 15-м номером драфта. Напомним, контракт игрока с ярославским клубом рассчитан до окончания сезона-2019/20.



«Что я знаю о Флориде? Что там жарко. Что в команде есть хорошие русские игроки — Евгений Дадонов, Максим Мамин, теперь пришёл защитник Богдан Киселевич. Отличные ребята, смотрю на форвардов, беру что-то от каждого. Например, Александр Барков там — классный центральный нападающий. Но я никого не копирую, не хочу быть похожим на кого-то одного. А очень симпатичны мне два форварда — Артемий Панарин и Патрик Кейн. Нравится воздушное катание Панарина, оба — игровики, люблю такой стиль. Приятно смотреть их хоккей, получаешь большое наслаждение.



Когда я буду готов выступать за „Флориду“? Думаю, уже на следующий год. Совершенству нет предела, нужно добавлять во всех компонентах. Вряд ли были предпосылки, что меня выберут именно в „Пантерз“, я контактировал с 29 командами по ходу сезона», — цитирует Денисенко официальный сайт НХЛ.

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