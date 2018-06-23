Тренер «Питтсбурга» Салливан опроверг слухи о конфликте с Кесселом

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал информацию о своём конфликте с нападающим Филом Кесселом.



«Многое из того, что было написано в СМИ, с моей точки зрения, предстаёт ложной информацией. Я представляю уровень отношений с Кесселом, и меня они устраивают. Думаю, и Фила тоже… Были ли в наших отношениях взлёты и падения? Разумеется. Это стандартная ситуация отношений игрок-тренер в различных ситуациях.



Кессел хотел больше играть с Малкиным? Это неправда, кто это сказал вообще? Фил много играл с Малкиным. Нам нужно создавать баланс и порой разводить главных звёзд по разным звеньям. Но это не значит, что они не будут играть вместе», — цитирует Салливана Sportsnet.