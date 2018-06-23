«Колорадо» планирует обменять Орпика или выкупить его контракт

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» не собирается сохранять в своём составе 37-летнего защитника Брукса Орпика, которого накануне выменял из «Вашингтон Кэпиталз». Игрока выкупят или обменяют, сообщил генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик. Напомним, у Орпика остался год по контракту с зарплатой $ 5,5 млн.



В минувшем сезоне Орпик принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, отметившись 10 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 24 матча и набрал 5 (1+4) очков. Напомним, в сезоне-2017/18 «Вашингтон» впервые завоевал Кубок Стэнли в своей истории, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

«Вашингтон» обменял Грубауэра и Орпика в «Колорадо»