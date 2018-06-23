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Маклеллан: Грубауэр и Орпик — хорошие ребята, но «Вашингтону» нужно идти дальше

Маклеллан: Грубауэр и Орпик — хорошие ребята, но «Вашингтону» нужно идти дальше
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра в «Колорадо Эвеланш» на право выбора во втором раунде драфта-2018.

«Орпик и Грубауэр очень хорошие ребята, их любят в команде. Грустно расставаться с хорошими людьми, но мы вынуждены пойти на это, чтобы двигаться дальше.

Что дальше, помимо переговоров с Карлсоном? Мы хотим сначала подписать Кемпны, договориться с Уилсоном, а потом принимать другие решения», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» обменял Грубауэра и Орпика в «Колорадо»

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