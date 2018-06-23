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Модано: теперь много шума возле игроков на драфте, все обсуждают номер выбора

Модано: теперь много шума возле игроков на драфте, все обсуждают номер выбора
Хоккей / НХЛ

Легендарный хоккеист Майк Модано рассказал, как изменилась за прошедшие годы процедура драфта Национальной хоккейной лиги.

«Знаете, многое осталось прежним. Те же столы на арене, где лёд застелен полом. Те же юниоры выходят на подиум, их поздравляют родители и друзья. Но теперь гораздо больше информационного шума вокруг юных игроков, к ним приковано пристальное внимание, все обсуждают, под каким номером кого выберут. В этом смысле изменилось многое», — приводит слова Модано официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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