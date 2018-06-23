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Бержевен — о Котканиеми: «Монреалю» нужны талантливые центральные нападающие

Бержевен — о Котканиеми: «Монреалю» нужны талантливые центральные нападающие
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал выбор финского форварда Йеспери Котканиеми под третьим номером драфта.

«Котканиеми — идеальный выбор для „Монреаля“. Его уровень игры вырос, он демонстрирует всё больше различных навыков. Молодые талантливые центральные нападающие не приходят просто так, их необходимо драфтовать, и у нас был шанс выбрать его под третьим номером. Мы воспользовались нашей возможностью» — приводит слова Бержевена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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