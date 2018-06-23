«Вашингтон» не исключает, что может вернуть Орпика как свободного агента

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что может вернуть защитника Брукса Орпика в команду в качестве свободного агента. Напомним, накануне его обменяли в «Колорадо Эвеланш», но руководство клуба уже сообщило, что может выкупить контракт 37-летнего хоккеиста.



«Да, я думаю это не запрещено. Мы открыты для подобного решения. Разумеется, многое будет зависеть от запрошенной Орпиком суммы и возможного места в составе, если мы захотим снова поставить его в третью пару», — приводит слова Маклеллана Monumental Network.

«Вашингтон» обменял Грубауэра и Орпика в «Колорадо»

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