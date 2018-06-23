Кларк: Кравцов очень похож на Евгения Кузнецова, разве что немного повыше

Директор клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк высказался о форварде Виталии Кравцове, сравнив его с Евгением Кузнецовым.



«Я увидел Виталия в конце сезона в Санкт-Петербурге, и ему удалось произвести на меня впечатление. Он доминировал на льду в мужской лиге. Могу сказать, что он очень похож на Евгения Кузнецова, разве что в том же возрасте Виталий немного повыше. А умение играть в пас и катание в этом возрасте я бы назвал у них идентичными», — приводит слова Кларка официальный сайт НХЛ.

Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ. Одному даже позвонил Овечкин Свечников, Кравцов, Денисенко и Алексеев узнали свои команды.

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