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У «Вашингтона» остался $ 21 млн под потолком зарплат

У «Вашингтона» остался $ 21 млн под потолком зарплат
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на данный момент имеет около $ 21 млн под потолком зарплат, который составляет 79,5 млн, сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан. Часть от этой суммы составили контракты защитника Брукса Орпика и Филиппа Грубауэра, которых накануне обменяли в «Колорадо Эвеланш».

Функционер также сообщил, что помимо продления контракта с Джоном Карлсоном, клуб надеется подписать защитника Михала Кемпны, который должен стать неограниченно свободным агентом, и нападающего Том Уилсона, ограниченно свободного агента.

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