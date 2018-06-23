У «Вашингтона» остался $ 21 млн под потолком зарплат

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на данный момент имеет около $ 21 млн под потолком зарплат, который составляет 79,5 млн, сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан. Часть от этой суммы составили контракты защитника Брукса Орпика и Филиппа Грубауэра, которых накануне обменяли в «Колорадо Эвеланш».



Функционер также сообщил, что помимо продления контракта с Джоном Карлсоном, клуб надеется подписать защитника Михала Кемпны, который должен стать неограниченно свободным агентом, и нападающего Том Уилсона, ограниченно свободного агента.



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