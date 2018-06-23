Ассистентом Ржиги в сборной Чехии стал олимпийский чемпион — 1998

Членом тренерского штаба Милоша Ржиги в сборной Чехии стал Роберт Райхел, информирует Hokej.sk.



46-летний Райхел — член Зала славы Международной федерации хоккея. Во времена игровой карьеры выступал на позиции нападающего, проведя 830 матчей в НХЛ за «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Также Райхел — олимпийский чемпион Игр-1998 в составе сборной Чехии, в полуфинале турнира он забросил победный буллит в ворота сборной Канады.



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