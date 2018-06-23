Бобров: Кравцов не появился из ниоткуда, это быстрый и умный хоккеист

Глава европейского скаутинга клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Николай Бобров прокомментировал сильные стороны нападающего Виталия Кравцова, выбранного под девятым номером на драфте-2018.



«Виталий на протяжении нескольких лет доказывает, что он — особенный игрок, ведь он не появился из ниоткуда. Кравцов начал играть в КХЛ в юном возрасте, это самый молодой автор гола в Кубке Гагарина. Это отличный, умный, мастеровитый и быстрый игрок с сильным характером», — рассказал Бобров.

Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ. Одному даже позвонил Овечкин Свечников, Кравцов, Денисенко и Алексеев узнали свои команды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»