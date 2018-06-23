Тротц: в руководстве «Айлендерс» работают грамотные люди, я хочу быть с ними

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, какой стиль он хочет прививать своей новой команде.



«Мы хотим, чтобы команда играла на скорости. В команде есть костяк, и отличительной чертой этих ребят является мастерство. Они могут играть на скорости. Нам надо подтянуть игру без шайбы в обороне. Я уверен, что это можно исправить, а значит снизить количество пропущенных шайб. Эта команда вселяет оптимизм.



Нам надо хорошо поработать. Тут не может быть никаких вопросов. В команде есть хорошие игроки. Если мы всё выстроим правильно и будем играть на скорости, станем забивать, лучше обороняться и исправим наши недостатки. Могу сказать одно: я внимательно изучил генерального менеджера, клуб и понял, что прежде всего здесь хотят сделать из „Айлендерс“ великую команду, какой она была в прошлом. Так и будет. В руководстве клуба работают грамотные люди с правильным настроем. Я хочу быть с ними», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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