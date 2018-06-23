«Даллас» подписал новый контракт с Джонсом на $ 7 млн

Клуб НХЛ «Даллас Старз» заключил новое соглашение с защитником Стивеном Джонсом, информирует официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан на 3-летний срок, средняя зарплата 26-летнего хоккеиста составит $ 2,35 млн за сезон.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Джонс принял участие в 75 матчах, записав в свой актив 15 (8+7) баллов при показателе полезности "+10" и 41 минуте штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 17 с половиной минут за игру.



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