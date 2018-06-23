Холланд: не ожидали, что Задина останется доступен до шестого выбора

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд прокомментировал выбор на драфте нападающих Филипа Задину и Джо Велено под шестым и 30-м общим номером соответственно.



«Мы оказались удивлены. Были уверены, что Задина будет выбран в первой пятёрке. Конечно, мы рады заполучить такого хоккеиста, парень умеет забивать.



Велено обладает отличной скоростью. Прекрасный первый раунд драфта для нас. Мы счастливы получить двух очень талантливых игроков», – приводит слова функционера официальный сайт «Детройта».

Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ. Одному даже позвонил Овечкин Свечников, Кравцов, Денисенко и Алексеев узнали свои команды.

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