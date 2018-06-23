«Филадельфия» надеется подписать новый контракт с Симмондсом

«Филадельфия Флайерз» надеется подписать новый контракт с нападающим Уэйном Симмондсом, сообщил генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл. Напомним, действующий контракт 29-летнего хоккеиста заканчивается после сезона-2018/19.



В прошлом сезоне 29-летний канадский нападающий провёл 81 матч за «Филадельфию», набрав 46 (24+22) очков в регулярном сезоне и 2 (0+2) балла в плей-офф. За семь сезонов в «Филадельфии» Симмондс пять раз забрасывал не менее 28 шайб за чемпионат.



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