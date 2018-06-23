Таварес готов проинформировать «Айлендерс» о переговорах с другими клубами

Нападающий Джон Таварес проинформирует клуб «Нью-Йорк Айлендерс», будет ли он вести переговоры с другими клубами, когда получит на это право.

1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав в них 621 (272+349) очко. С сезона-2013/14 он капитан команды.

Сообщается, что «Айлендерс» может предложить Таваресу восьмилетний контракт, другие — семилетний. В четверг тренером клуба был назначен Барри Тротц, уволившийся из «Вашингтон Кэпиталз» тремя днями ранее. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли.