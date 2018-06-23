«Монреаль» во втором раунде раунда драфта выбрал защитника Александра Романова

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского защитника Александра Романова под общим 38-м номером.



Романов выступает в системе московского ЦСКА. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей за клуб МХЛ «Красная Армия», набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «+17» и 37 минутах штрафного времени. Также Александр регулярно вызывался в национальную сборную России своего возраста, в сумме проведя за неё в минувшем сезоне 16 матчей. 18-летний защитник записал в актив 7 (5+2) очков.

Все выборы в первом раунде драфта юниоров НХЛ — 2018