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Генменеджер «Лос-Анджелеса»: мы рады, что Ковальчук пополнил нашу организацию

Генменеджер «Лос-Анджелеса»: мы рады, что Ковальчук пополнил нашу организацию
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Мы рады, что Илья пополнил нашу организацию. Он даст нам дополнительный элемент мастерства и умения забрасывать шайбы вкупе с желанием выигрывать», — приводит слова Блэйка официальный сайт «королей».

По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.

Илья Ковальчук подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз»
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