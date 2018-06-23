Генменеджер «Лос-Анджелеса»: мы рады, что Ковальчук пополнил нашу организацию

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Мы рады, что Илья пополнил нашу организацию. Он даст нам дополнительный элемент мастерства и умения забрасывать шайбы вкупе с желанием выигрывать», — приводит слова Блэйка официальный сайт «королей».



По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год.



Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.

Илья Ковальчук подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз»