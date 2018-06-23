Ковальчук: мы в «Лос-Анджелесе», вперёд, «Кингз»!

Российский нападающий Илья Ковальчук поделился эмоциями от подписания трёхлетнего соглашения с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».



35-летний форвард в своём «инстаграме» выложил фотографию с детьми в атрибутике «королей».



«Мы в «Лос-Анджелесе»! Вперёд, «Кингз», — написал игрок.

По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год.



Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.