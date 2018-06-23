Выиграет ли Ковальчук Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелеса»?

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал трёхлетнее соглашение с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».



По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Напомним, в середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Выиграет ли Ковальчук Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелеса»?»

Оставить голос также можно на PlayBuzz.

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