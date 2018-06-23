«Айлендерс» во втором раунде драфта выбрали нападающего Руслана Исхакова

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Руслана Исхакова под общим 43-м номером.

В минувшем сезоне Исхаков выступал в системе московского ЦСКА. Нападающий провёл 33 матча в МХЛ за клуб «Красная Армия», отметился 30 (6+24) набранными очками при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. Также 17-летний игрок неоднократно вызывался в юниорскую сборную России, за которую в минувшем сезоне сыграл 24 матча, набрав 21 (9+21) результативный балл.