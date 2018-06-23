Каспарайтис: «Кингз» — хороший выбор для Ковальчука, претендент на кубок Стэнли

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал подписание «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Ещё во время драфта я понял, что «Лос-Анджелес» — один из главных вариантов для Ковальчука. С этим клубом, а также с «Вегасом» представители Ильи вели активные переговоры. «Лос-Анджелес» — очень хорошая команда. Отличная организация, большой город. В «Кингз» остался тот костяк, который выигрывал кубки Стэнли.



Я думаю, что играть бок о бок с Анже Копитаром, Джеффом Картером, иметь в составе крутого защитника Дрю Даути – здорово для Ковальчука. Илья будет получать большинство, это большой плюс. Да, команда у «Кингз» достаточно ветеранская. Думаю, что даже если Илье не придётся выполнять самые главные роли, это в какой-то степени плюс – будет меньше напряжения для него. Ковальчук быстро вольётся в коллектив. Это хороший выбор, «Лос-Анджелес» — команда с достижениями.



Новый клуб Ильи — претендент на кубок Стэнли. Да, прошлый плей-офф для «королей» не сложился — они в сухую уступили серию «Вегасу». Видимо, не хватило сил, но выводы будут сделаны. «Кингз» будут обновляться, подписывать талантливых игроков. Первый шаг уже сделан. Ковальчук поможет добиться клубу высот, завоевать очередной трофей. Желаю Илюхе удачи, пусть выигрывает кубок Стэнли и выходит в Тройной золотой клуб», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Илья Ковальчук подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз»