«Коламбус» под общим 49-м номером драфта выбрал Кирилла Марченко

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» во втором раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Кирилла Марченко под общим 49-м номером.



В минувшем сезоне Марченко выступал в системе ханты-мансийской «Югры». 17-летний нападающий провёл два матча в КХЛ, в которых не отметился набранными очками. Также Кирилл сыграл 31 матч в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 16 (8+8) результативных баллов при показателе полезности «+10». Также Марченко сыграл 14 матчей за юниорскую сборную России, набрав 12 (6+6) очков.

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