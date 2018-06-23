Эксперт TSN: «Лос-Анджелес» дал много денег Ковальчуку, которому уже стукнуло 35

Эксперт TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал подписание «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Думаю, Ковальчук искал возможность выиграть (кубок). Не уверен, что в «Лос-Анджелесе» он получит лучший шанс на победу, зато получит много всего хорошего. В «Кингз» есть несколько отличных игроков – Копитар, Даути, с которыми есть шанс побороться за кубок. Во-вторых, южная Калифорния – великолепное место для жизни после нескольких лет в России. Вдобавок он получит довольно большую зарплату. Много денег для Ковальчука, которому уже стукнуло 35. Посмотрим, как всё сложится на льду.



«Кингз» ждут, что он будет забивать по 30 или больше голов за сезон. Мне кажется, это немного смелые ожидания. Да, он забивал больше за меньшее количество игр в КХЛ. Аналитики говорят, что он может набирать примерно по 78 очков – приблизительно столько же, как в КХЛ. Считаю, это завышенная и не совсем реалистичная цифра.



Агент Ковальчука просил у «Кингз» такой же контракт, как у Патрика Марло в «Торонто». Такой контракт он и получил – $ 18,75 млн на три года. Марло забивал больше 20 голов за сезон. Думаю, «Кингз» нужно примерно то же самое. Это лучшая команда по пропущенным шайбам, в первом раунде с «Вегасом» они пропустили только семь голов, но проиграли серию всухую. Им нужны голы», — приводит слова Серавалли TSN.

Ковальчук заработает $ 18,75 млн по трёхлетнему контракту с «Лос-Анджелесом»