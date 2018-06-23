Президент «Лос-Анджелеса»: Ковальчук может забивать, а это то, что нам надо

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Нам нужен был человек, способный бросать и забивать. Мы знаем, Илья — настоящий снайпер, и мы не скрываем, что в последние годы наша результативность оставляла желать лучшего. Мы не теряем молодых игроков или раунды драфта, а получаем хоккеиста, способного помочь прямо сейчас. Он в отличной форме и доминирует в последние несколько лет. Мы чувствуем, что этот парень может играть с нами, вместе с нашими лидерами — Даути, Картером и Копитаром. Ковальчук по-прежнему способен отправлять шайбу в сетку, и это единственное, что мы делаем не так хорошо, как нам бы хотелось. Он всё ещё взрывной игрок», — приводит слова Робитайла официальный сайт НХЛ.

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