Джон Таварес проведёт переговоры с пятью клубами НХЛ

Нападающий Джон Таварес проинформировал «Нью-Йорк Айлендерс», что проведёт переговоры с пятью клубами Национальной хоккейной лиги, информирует издание The Fourth Period.



1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко. С сезона-2013/14 он капитан команды.



Сообщается, что «Айлендерс» может предложить Таваресу восьмилетний контракт, другие — семилетний. В четверг тренером клуба был назначен Барри Тротц, уволившийся из «Вашингтон Кэпиталз» тремя днями ранее. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли.

Таварес готов проинформировать «Айлендерс» о переговорах с другими клубами