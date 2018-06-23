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USA Today: снайперский талант Ковальчука получил хорошую рекламу на ОИ-2018

USA Today: снайперский талант Ковальчука получил хорошую рекламу на ОИ-2018
Хоккей / НХЛ

Обозреватель USA Today Кевин Аллен прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз» нападающего Ильи Ковальчука.

«Команда из Лос-Анджелеса получила игрока, способного много забивать и «взрываться». Он не играл в НХЛ с сезона-2012/13, но доминировал в Континентальной хоккейной лиге. Ни один фланговый нападающий, доступный на рынке свободных агентов или на рынке обменов, не мог сравниться с Ковальчуком по потенциалу, даже если учесть, что Илье уже за 30. Ковальчук дал понять в этом сезоне, что хотел бы вернуться в НХЛ, а его талант был дополнительно разрекламирован на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где российская команда взяла золото», — отмечает Аллен.

Напомним, на ОИ-2018 Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком хоккейного турнира.

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