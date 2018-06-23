Вышински: для «Вегаса» Ковальчук был бы излишней роскошью

Обозреватель ESPN Грег Вышински прокомментировал трёхлетний контракт, который Илья Ковальчук подпишет с «Лос-Анджелес Кингз».
«Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи во время первого раунда драфта опроверг факт переговоров с агентом Ковальчука Джей Пи Бэрри. Подписание российского снайпера было бы для «Вегаса» слишком шикарным, это было бы больше, чем требуется, ведь у клуба более $ 30 млн свободных денег под потолком зарплат», — отметил Вышински.
По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Таким образом, за общий срок соглашения с «королями» Ковальчук заработает $ 18,75 млн.
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