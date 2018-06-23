СКА пожелал удачи Илье Ковальчуку в «Лос-Анджелесе»

Нападающий Илья Ковальчук согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и продолжит карьеру в Северной Америке. Предыдущий клуб форварда, питерский СКА, пожелал игроку удачи.



«Хоккейный клуб СКА благодарит Илью за годы игры в Петербурге. Это было славное время, вместе мы написали новую страницу в истории нашего хоккея. СКА желает Илье удачи в дальнейшей карьере и новых ярких побед!» — говорится в заявлении на официальном сайте «армейцев».



За СКА Илья выступал с 2012 года, проведя в клубе почти шесть полных сезонов и завоевав главные трофеи в истории клуба. Во время локаута в НХЛ Ковальчук помог команде завоевать первый Кубок континента и ещё одну бронзу чемпионата страны. В 2013 году Илья переехал в Петербург, заключив с «армейцами» полноценное соглашение. За эти пять лет Ковальчук в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В 2015-м он стал MVP плей-офф КХЛ, в минувшем сезоне — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а в 2017-м установил новый бомбардирский рекорд СКА. Будучи игроком петербургского клуба, Илья завоевал серебро чемпионата мира—2015 и стал Олимпийским чемпионом в Пхенчхане в 2018 году.

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