Сын главы профсоюза КХЛ Николай Коваленко выбран на драфте НХЛ «Колорадо»

Клуб «Колорадо Эвеланш» выбрал российских хоккеистов на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

Под общим 146-м номером был выбран защитник Даниил Журавлёв, выступающий в системе казанского «Ак Барса». В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в МХЛ за клуб «Барс», набрав 18 (9+9) очков.



Под общим 171-м номером «Эвеланш» выбрали нападающего Николая Коваленко, являющегося сыном главы профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко. В сезоне-2017/18 он дебютировал за ярославский «Локомотив», сыграв шесть матчей в КХЛ.