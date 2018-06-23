«Сент-Луис» и «Монреаль» проявляют интерес к Райану О'Райлли

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» близок к тому, чтобы обменять нападающего Райана О'Райлли. Об этом сообщил известный инсайдер TSN Боб Маккензи.



Среди основных претендентов на форварда обозначены «Сент-Луис Блюз» и «Монреаль Канадиенс». Отмечается, в случае если нападающий не будет обменян до 1 июля, он, с высокой долей вероятности, останется в «Баффало», так как «Сэйбрз» выплатят ему бонус.



Действующее оглашение О’Райлли и «Баффало» рассчитано ещё на пять сезонов, средняя годовая зарплата хоккеиста составляет $ 7,5 млн.

«Баффало» может обменять форварда Райана О'Райлли