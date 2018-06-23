Хованов: выбор «Миннесотой» на драфте — лучший день в моей жизни

Форвард Александр Хованов, выбранный под общим 86-м номером на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд», поделился эмоциями от этого события.



«Это лучший день в моей жизни, я счастлив. Мне нравятся умная игра, красивые голы, отличные пасы. Думаю, мои главные достоинства — хоккейный интеллект, видение площадки, мастерство. Думаю, я умный игрок.



Мне нравится Кузнецов, он нападающий, здорово играет, с каждым годом всё лучше и лучше. Хорош в большинстве и на вбрасываниях», — приводит слова Хованова пресс-служба «Миннесоты».



Александр выступает в QMJHL за клуб «Монктон». В минувшем сезоне Хованов провёл 41 матч и набрал 35 (12+23) результативных баллов.

«Лос-Анджелес» выбрал в 3-м раунде драфта Шафигуллина, «Миннесота» — Хованова