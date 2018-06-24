Грубауэр подписал 3-летний контракт с «Колорадо» на $ 10 млн

«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с немецким вратарём Филиппом Грубауэром, недавно выменянным у «Вашингтон Кэпиталз».



Соглашение с 26-летним вратарём рассчитано на три года. Сумма контракта — $ 10 млн ($ 3,33 млн за сезон).



В регулярном сезоне-2017/18 Грубауэр провёл 35 матчей в НХЛ за «Кэпиталз», в которых отражал 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2.35.



Победный плей-офф «столичных» немец начал основным вратарём, но после двух поражений в серии с «Коламбус Блю Джекетс» уступил место Брейдену Холтби и на лёд больше не выходил.

Сын главы профсоюза КХЛ Николай Коваленко выбран на драфте НХЛ «Колорадо»