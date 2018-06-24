Стэн Боумэн: Кроуфорд вернётся в строй к регулярному сезону

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд будет готов к регулярному сезону-2018/19, сообщил генеральный менеджер «ястребов» Стэн Боумэн.

«Мы ожидаем, что Кори вернётся. Нет причин думать, что это не произойдёт», — сказал Боумэн.

33-летний вратарь провёл 27 матчей в прошлом сезоне, пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру и имея 92,9% отражённых бросков. Кроуфорд пропустил последние 47 игр «регулярки», начиная с 27 декабря 2017 года из-за травмы верхней части тела.

«Блэкхоукс» без Кроуфорда не сумели сыграть в Кубке Стэнли впервые с 2008 года.