«Лос-Анджелес» отказался от борьбы за Тавареса после подписания Ковальчука

«Лос-Анджелес Кингз» после подписания трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком вышел из борьбы за суперфорварда «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса, сообщает эксперт Sportsnet Джон Шеннон в своём «твиттере». Также «короли» долгое время претендовали на форварда «Монреаль Канадиенс» Макса Пачьоретти, но не смогли заключить сделку.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф КХЛ в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать свои силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.