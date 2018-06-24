Обозреватель NBC: возможно, «Колорадо» будет пытаться обменять Варламова

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен предположил, что «Колорадо Эвеланш» будет пытаться обменять голкипера Семёна Варламова после того, как у «Вашингтона» был приобретён вратарь Филипп Грубауэр.



«Как клуб будет справляться с взрывной ситуацией, когда в команде есть два вратаря — Грубауэр, с которым заключили трёхлетний контракт, и Варламов, чей 5,9-миллионный договор заканчивается после предстоящего сезона? Было бы не удивительно, если «лавины» будут пытаться найти варианты обмена Варламова, дорогого вратаря, у которого были проблемы в прошлом, и который склонен к травматизму. Дуэт Грубауэра и Варламова будет стоить $ 9,2 млн. Можно предположить, что это слишком дорого для «Колорадо», но не исключено, что присутствие Варламова поможет Грубауэру стать первым номером «Эвеланш». Посмотрим, что произойдёт, но в любом случае Филипп получит свой шанс стать номером один», — отметил О'Брайен.

Грубауэр подписал 3-летний контракт с «Колорадо» на $ 10 млн