Сакик: Грубауэр и Варламов — два первых номера, они будут играть поровну

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал ситуацию с вратарями в своей команде. Напомним, что недавно «лавины» приобрели у «Вашингтон Кэпиталз» голкипера Филиппа Грубауэра, и теперь вратарский тандем немца и россиянина Семёна Варламова будет обходиться команде более чем в $ 9 млн в год.



«Нам был необходим второй вратарь, учитывая те трудности, которые мы испытали в прошлом году. Я предполагаю, что Грубауэр и Варламов будут делить матчи между собой, но мы чувствуем, что Филипп готов сделать шаг вперёд и стать номером один. Мы рады, что у нас сейчас есть два номера один. Что касается Джонатана Бернье, то он выйдет на рынок свободных агентов, теперь у нас есть два сильных вратаря», — приводит слова Сакика АР.



В прошлом сезоне Варламов из-за травм сыграл лишь 51 матч, отражая 92% бросков и пропуская 2,68 гола в среднем за игру.

Грубауэр подписал 3-летний контракт с «Колорадо» на $ 10 млн