Житник: «Лос-Анджелес» для Ковальчука — это почти идеальный вариант

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал подписание «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетнего контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Считаю, что вариант с „Кингз“ для Ковальчука практически идеальный. Со всех точек зрения — спортивной, финансовой, географической. Уверен, что генеральный менеджер Роб Блэйк, рядом с которым в „Лос-Анджелесе“-1992/93 я начинал свою заокеанскую карьеру и с которым тогда делил один номер в отеле, не ошибся. Поздравляю и Иль — с интересным решением.



Если говорить о спортивной составляющей, то „Лос-Анджелес“, не так давно дважды бравший Кубок Стэнли, близок к возвращению на вершину. У клуба есть крепкий голкипер Куик, базовый защитник Даути, доминирующие центрфорварды Копитар и Картер. Таким образом, мы видим центральную ось, вокруг которой строится любая чемпионская команда. При этом позиции снайперов, фланговых форвардов в общем-то открыты — и как раз здесь кубковый резерв и команды, и Ковальчука, мечтающего попасть в Тройной золотой клуб.



В финансовом плане „Кингз“ тоже один из лидеров НХЛ. В Калифорнии на „Королей“ ходит обеспеченная, элитная публика, клуб пользуется большой популярностью. Отсюда в том числе и возможность потянуть тяжёлые контракты лидеров команды. Наконец, Лос-Анджелес — один из самых эффектных городов Северной Америки. Семье Ковальчука там обеспечены комфорт и спокойствие», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.

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