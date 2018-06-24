Источник: Панарин не хочет оставаться в «Коламбусе», ему нужна «большая» команда

Обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал трудности в переговорах о новом контракте между «Коламбус Блю Джекетс» и нападающим Артемием Панариным.



«Панарин не является неограниченно свободным агентом до следующего лета, но сейчас он отказался договариваться о продлении нынешнего контракта. Поэтому де-факто он стал свободным агентом на год раньше. «Синие мундиры» готовы его обменять, но ни одна команда не даст за Панарина солидную компенсацию, пока не будет уверена, что Артемий подпишет с ней новый договор.

В пятницу в лиге раздались слухи об интересе к Панарину со стороны «Сент-Луиса», где Артемий мог бы сыграть вместе со своим хорошим другом Владимиром Тарасенко. У «Блюз» есть интересные варианты обмена для «Коламбуса», но пока даже нет смысла называть имена. Причина, по которой Панарин не хочет оставаться в «Блю Джекетс», вряд ли публично будет объявлена, но считается, что форвард хочет играть на «большом» столичном хоккейном рынке. По той же причине он не будет подписываться с «Сент-Луисом».



Если Панарин хочет выступать только в ограниченном количестве команд — например, «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Вегас» или в Нью-Йорке — варианты обмена у «Коламбуса» будут сильно ограничены. Это не самая завидная ситуация для генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена», — отметил Порцлайн.



Напомним, что действующий контракт Панарина составляет $ 6 млн и заканчивается после сезона-2018/19.