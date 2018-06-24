«Нэшвилл» назвал продление контракта с Райаном Эллисом приоритетной задачей

«Нэшвилл Предаторз» нужно сначала продлить контракт защитника Райана Эллиса, а затем договариваться с остальными игроками, заявил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл.

«Мы не сможем вносить серьезные коррективы в состав команды, пока не разберемся со статусом Райана. Нам надо двигаться дальше в этом плане. Он хочет играть у нас, и мы хотим этого. Это обычные переговоры. Мы почти договорились. Осталось обсудить всего пару вещей: срок контракта и зарплату», — иронично высказался Пойл.

27-летний защитник должен стать неограниченно свободным агентом после следующего сезона, и после 1 июля «Нэшвилл» имеет право продлить с ним контракт на максимально возможный срок — восемь лет.

Ранее Эллис заявил, что хотел бы продлить контракт этим летом. Нынешнее пятилетнее соглашение на $ 12,5 млн он подписал 26 сентября 2014 года. В следующем сезоне хоккеист заработает $ 3,5 млн.

7 сентября 2017 года Эллису сделали операцию на колене. Он стал играть в минувшем чемпионате после 2 января, провёл в нем 44 матча и набрал в них 32 (9+23) очка.

В розыгрыше Кубка Стэнли минувшего сезона «Нэшвилл» проиграл «Виннипег Джетс» во втором раунде Западной конференции. Годом ранее команда вышла в финал плей-офф, где уступила «Питтсбург Пингвинз».