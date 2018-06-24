Источник: «Айлендерс» предложили 8-летний контракт Джону Таваресу на $ 88 млн

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» сделал контрактное предложение капитану команды Джону Таваресу.



По информации издания The Fourth Period, «островитяне» предложили Таваресу восьмилетнее соглашение на сумму $ 88 млн.



Ранее форвард проинформировал «Айлендерс», что проведёт переговоры с пятью клубами Национальной хоккейной лиги.



В числе клубов, заинтересованных в обмене Тавареса, называются «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».



1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко.

«Лос-Анджелес» отказался от борьбы за Тавареса после подписания Ковальчука