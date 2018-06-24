Воробьёв: Ковальчук впишется в любую команду НХЛ, и почему не в «Лос-Анджелес»?

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал подписание «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Ковальчук может вписаться в любую команду НХЛ, и почему не в «Лос-Анджелес»? Туда игроков берут на конкретную роль, и понятно, что в этой команде ему уготована роль лидера. Там есть некая составляющая, которая должна помочь добиться ему цели, есть очень хорошие игроки. Илья — большой профессионал, он к этому стремился, и я желаю, чтобы он добился своей цели.



Я всё время говорю, что нет молодых и старых игроков, а есть хорошие и плохие. Единственное, любые рекорды происходят потому, что следующее поколение спортсменов сильнее, выше, быстрее. Хоккеист определённого возраста не становится быстрее и выступает на том же уровне.



До определённого момента ты можешь это компенсировать своей головой, умением, опытом, но когда эта разница в скорости в полсекунды, ты просто не успеваешь. Если взрослый игрок может кататься на равных с молодёжью, то он может продолжать играть дальше до 40 лет и более. Если же ты не успеваешь за ними, они перебегают тебя на полсекунды, то есть смысл подумать, надо ли играть дальше или нет», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

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