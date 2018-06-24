Н. Коваленко: рад, что оказался в «Колорадо», папа рассказывал об этой команде

Нападающий Николай Коваленко поделился впечатлениями от выбора на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» под общим 171-м номером.

«Я очень сильно переживал, даже начинал думать, что меня совсем не выберут. Рад, что оказался в «Колорадо», мне папа рассказывал об этой команде. Конечно, я буду идти по его стопам, но вообще хочется во всём его перепрыгнуть: в голах, передачах, матчах, титулах», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Николай – сын главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко. У него ещё один год действует контракт с ярославским «Локомотивом». Николай родился в Северной Каролине в октябре 1999 года, когда его отец выступал за «Каролину Харрикейнз». Потом год жил в Торонто, после чего уехал в Россию, где складывалась вся его сознательная жизнь.

В сезоне-2017/18 он дебютировал за ярославский «Локомотив», сыграв шесть матчей в КХЛ.