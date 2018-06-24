Макфи: «Вегасу» нравится Иван Морозов, будем его ждать, сколько понадобится

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи высоко оценил форварда Ивана Морозова, выбранного на драфте НХЛ 2018 года под общим 61-м номером.

«Он нам очень нравится, у него сильный фундамент. Если он будет правильно развиваться, то мы его будем ждать столько, сколько понадобится. Он очень здорово играет в защите. Если ему удастся играть в атаке так же, то он вырастет в очень классного хоккеиста. Сейчас мы на него смотрим как на центра третьего звена. Но если он прибавит в атаке, то вполне может быть и вторым», — сказал функционер.

На вопрос, не беспокоит ли Макфи, что в Молодёжной хоккейной лиге Морозов играл под номером «87», намекающий на нападающего Вадима Шипачёва, генменеджер с улыбкой покачал головой. Контракт Морозова со СКА, куда его недавно обменяли, действует ещё два года, и он намерен его отработать.

В минувшем сезоне Морозов выступал в системе ханты-мансийской «Югры». 18-летний нападающий провёл один матча в КХЛ и не отметился набранными очками. Также Иван сыграл 30 матчей в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 23 (11+12) результативных балла при показателе полезности «+2», и 16 матчей за юниорскую сборную России, набрав 14 (10+4) очков.