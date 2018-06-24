Баттон: у Ковальчука нет катания, это игрок четвёртого звена в КХЛ

Эксперт TSN Крэйг Баттон жёстко раскритиковал «Лос-Анджелес Кингз» за подписание трёхлетнего контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.



«Не знаю, как пожелать удачи на русском языке. Я наблюдал за ним на Олимпийских играх 2018 года. У него нет катания. Он был вингером четвёртого звена в КХЛ. Он был просто середняком. Все говорят о результативности Ковальчука в России. Но вы же видите, как функционирует КХЛ. Есть две действительно хорошие команды – и дальше ничего. Он отстал на четыре шайбы от Найджела Доуса в гонке снайперов. Так чего же тогда «Лос-Анджелес» не подписал Доуса? Если я ошибаюсь в своих словах, буду первым, кто это признает. Но прошло шесть лет с момента отъезда Ковальчука из НХЛ, и ничего не говорит в его пользу», — приводит слова эксперта издание National Post.

«Королевский риск или излишний шик». Америка — о контракте Ковальчука Он пять лет не играл в Северной Америке, но остался героем газетных страниц.