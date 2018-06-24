Сборная Чехии по хоккею представила новую форму и логотип

Чешская федерация хоккея провела презентацию новой формы и логотипа команды.

Вместо национального герба в качестве логотипа на форме теперь присутствует голова льва с короной на голове. Этот лев является основой малого герба чешской республики, поэтому команда сохранила свои традиции, но при этом улучшила собственную идентичность, убрав очевидные государственные символы с «джерси», отметили в федерации хоккея Чехии.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» чешской федерации хоккея.

Изменения произошли в честь 110-летия чешского хоккея.