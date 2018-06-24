Бочаров: счастлив переходу в «Сочи», ведь команда всегда борется за плей-офф

Новый нападающий «леопардов» Станислав Бочаров рассказал о впечатлениях от перехода в ХК «Сочи».

«От перехода в ХК «Сочи» эмоции и впечатления только самые положительные! Ведь мне посчастливилось стать частью команды, которая каждый год борется за выход в плей-офф. Надеюсь, что смогу помочь клубу в достижении поставленных задач, заслужить доверие тренерского штаба, фанатов клуба, болельщиков и зрителей», — рассказал Бочаров в интервью официальному сайту ХК «Сочи».

В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата в составе тольяттинской «Лады», заработав 18 (5+13) результативных баллов при показателе полезности «-12».