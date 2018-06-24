Помощник генменеджера «Бостона»: Шэн представляет из себя солидного распасовщика

Ассистент генерального менеджера клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Скотт Брэдли прокомментировал выбор на драфте 2018 года нападающего «Салавата Юлаева» Павла Шэна под общим 212-м номером.



«Я думаю, он одинаково полезно может играть как в центре, так и на фланге. На его счету 29 матчей в КХЛ. Да, он получал не так много игрового времени, но в МХЛ и на юниорском уровне Павел из себя представляет солидного распасовщика. Мы некоторое время не выбирали российских хоккеистов на драфте, и думаю этим решением сделали хороший разворот», — цитирует специалиста официальный сайт «Брюинз».

20 русских на драфте НХЛ! Такого не было 14 лет Среди них внук Билялетдинова.