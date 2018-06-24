Быков: Ковальчук – голеадор, надеюсь, у него получится в «Лос-Анджелесе»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал подписание клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» трёхлетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Надеюсь, что у Ильи всё получится в «Лос-Анджелесе». В любом случае человек, который ставит перед собой амбициозные задачи, вызывает уважение. Тем более в таком зрелом для хоккеиста возрасте. Я надеюсь, что те качества, которыми Илья обладает, позволят ему получать удовольствие и полное удовлетворение от игры. Он будет добиваться поставленных задач.

В «Кингз» хороший подбор игроков. Много техничных ребят. Есть и европейцы, и североамериканцы. Ковальчук – голеадор. Такие игроки нарасхват, они пользуются спросом. Подобные форварды из любого момента могут создать гол. Если рядом будут сильные центральные нападающие, от которых можно получать хорошие передачи, то моменты непременно будут выливаться в голы, в продуктивный и результативный хоккей.

Посмотрите на того же Сашку Овечкина. Когда с ним играет Никлас Бекстрём или Женька Кузнецов, то это сразу сказывается на результативности, она улучшается. Важно иметь рядом центра, который будет подносить снаряды. Кстати, Ковальчук может играть как в большинстве, так и в меньшинстве. Это парадокс, но это так. Поэтому он может выжимать дивиденды из любой ситуации. Илья – взрывной и быстрый игрок», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.